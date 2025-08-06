За шесть месяцев в России почти на 50% рухнула выдача автокредитов

По сравнению с первым полугодием 2024-го с января по июнь объем выданных россиянам автокредитов снизился на 47,2%. Речь идет о 576,5 млрд рублей, хотя прежде общая сумма займов превышала миллиард.

Об этом сообщает Национальное бюро кредитных историй (НБКИ). Согласно подсчетам аналитиков, ощутимее всего чувствуется отказ от кредитов на машину в пяти регионах нашей страны. На первом месте в этом плане оказалась Ростовская область, где минус по займам составил 57,2%. Затем идет Подмосковье, там аналогичные показатели сократились на 54,5%. Тройку лидеров замыкает столица с уровнем кредитов, съехавшим на 54,4%. В конце списка расположились Петербург и Ленинградская область, лишившиеся 53,6 и 52,2%.

В то же время жители Москвы, Московской области и Северной столицы оформили максимальное количество кредитов в России за вышеназванный период. В первом случае это вылилось в 52,5 млрд «деревянных», во втором и третьем — в 46,5 и 31,3 млрд.

Аналитики связывают сокращение общей суммы займов, выданных для покупки машин, с повышением рыночных ставок и утильсбора во второй половине прошлого года. Кроме того, на ситуацию повлияли введенные в середине 2024-го макропруденциальные ограничения для тех, чья долговая нагрузка превысила 50%.

Ранее портал «АвтоВзгляд» сообщал, что россияне стали чаще вносить крупные взносы при оформлении автокредита.