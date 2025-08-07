Первые «шпионские» фото обновленного кроссовера Haval Raptor появились в Сети

В объективы папарацци в Китае угодил Haval Raptor 2026 модельного года. Он сможет похвастать более свежим дизайном кузова и салона, а также обзаведется новой гибридной силовой установкой. Продажи этого SUV на родине уже не за горами.

Как сообщает ресурс «Китайские автомобили», после обновления снаружи гибридный «Раптор» будет напоминать своего бензинового собрата. Лаконичные прямоугольные LED-фары займут место головной светотехники с круглыми ходовыми огнями. Радиаторная решетка будет украшена черными блоками, через центр протянется светящаяся полоса из диодов. Расширители колесных арок получат декоративные заклепки. Запасное колесо на багажной двери украсит аббревиатура концерна GWM (Great Wall Motor), чьей «дочкой» является Haval, изменится фактура фонарей на корме.

В салоне появятся руль с парой спиц и переосмысленный центральный тоннель. Центральный 14,6-дюймовый дисплей останется на своем месте, как и 12,3-дюймовая цифровая приборная панель, но селектор переключения передач переберется на рулевую колонку.

Габариты Haval Raptor после фейслифта составили 4800х1950х1822 мм при колесной базе в 2738 мм. Если верить местным инсайдерам, новинка должна иметь полноприводную гибридную систему Hi4 второй генерации. В этом случае суммарная отдача силовой установки дойдет до 449 л.с., а тяга — до 750 Нм.