Россияне стали больше интересоваться премиальными машинами с пробегом

В нашей стране с января по июнь 2025 года ощутимо увеличилась доля подержанных автомобилей стоимостью от 5 млн рублей. Впереди планеты всей оказались немецкие модели, но самым активным признано продвижение китайских брендов.

По данным аналитиков «Авто.ру Бизнес», россияне стали чаще интересоваться «премиалкой» из дилерских шоу-румов. На «немцев» пришлось 67% от общего куска пирога, они подросли на 3 п.п. (процентных пункта) по сравнению с аналогичным прошлогодним периодом. Вторая строчка досталась «японцам» с долей в районе 10%, что на 4 п.п. выше показателей 2024-го. По «британцам» с 7,7% все стабильно, «американцы» приросли на один п.п., дотянувшись почти до 6%. Но «корейцы» лишились пары п.п., съехав почти до 3%.

Если говорить о конкретных моделях, больше всего россиянам пришлись по душе BMW X5, Mercedes-Benz S-класса и Land Rover Range Rover. Кроме того, жители нашей страны нередко отдавали предпочтение Toyota Land Cruiser и BMW X7. И если упомянутые модели из Баварии и Штутгарта в среднем подешевели на 3,5-7%, то прочие авто из списка прибавили в цене более 7%.

Доля премиальных китайских автомобилей выросла до 3% с прежних 1,9%, если проводить параллель с первыми шестью месяцами прошлого года. В перечень самых популярных попали Lixiang L9 и L7, Zeekr 001 и Voyah Dream вместе с Tank 500. Почти все они подешевели.