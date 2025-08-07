Россияне назвали японские машины лучшими по балансу цены, качества и надежности

В России эксперты и обычные водители сошлись на том, что по соотношению «цена-качество-надежность» на первое место стоит поставить автомобили родом из Японии. За них проголосовали 35% респондентов.

Статистикой поделился в своем официальном телеграм-канале глава аналитического агентства «Автостат» Сергей Целиков. По словам эксперта, опрос проводился в нескольких пабликах компании, включая его собственный, где доля представителей автобизнеса и связанных с ним отраслей достигает 80%.

Вторую строчку после «японцев» заняли немецкие автомобили, чей кусок торта вылился в 22%. Тройку лидером замкнули «корейцы» благодаря 17% голосов.

По словам г-на Целикова, 11% участников опроса сделали свой выбор в пользу китайских моделей. И аналитик назвал это успехом, поскольку Поднебесная не так давно начала завоевывать отечественный рынок.

Поклонников российских машин набралось всего 6%. Позади остались Чехия с 3% и Соединенные Штаты с 2%. Франция вместе с Англией плетутся практически в самом хвосте за счет 1%, еще большим аутсайдером оказалась Италия.