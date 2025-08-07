Hongqi раскрыла дизайн и характеристики кроссовера HS7 для России

Новый семейный кроссовер Hongqi HS7 представляет собой сочетание гармоничных пропорций, динамичных характеристик, а также продуманного интерьера и продвинутых систем безопасности. Официальные сроки начала продаж новинки в нашей стране пока неизвестны, как и комплектации.

Габариты Hongqi HS7 составляют 4995х1960х1760 мм при колесной базе 2920 мм. Передняя часть оформлена в «фамильной» стилистике марки, о чем говорят характерная радиаторная решетка с хромированными ламелями и LED-оптика с вертикальными ходовыми огнями. При открытии SUV приветствует владельца световой анимацией. Аэродинамике уделили должно внимание — коэффициент сопротивления воздуха Cd составляет всего 0,327.

В движение «семерку» приводит бензиновый турбомотор объемом 2,0 л с 48-вольтовой мягкой гибридной системой. Отдача силовой установки составляет 245 л.с., тяга — 380 Нм, а передачи переключает 8-диапазонный «автомат». Из первой «сотни» HS7 выезжает за 8,8 секунды, расходуя в смешанном цикле 8,2 л топлива на 100 км. Не будем забывать про полный привод BorgWarner с гидравлической муфтой.

За безопасность отвечают полдюжины «эйрбегов» и камеры кругового обзора. На борту имеются адаптивный «круиз», комплекс автоматического экстренного торможения и удержания в полосе движения. Электроника умеет контролировать слепые зоны и помогает выезжать с парковки при движении задним ходом.

Для отделки салона использована кожа Nappa, в список оснащения вошли мультируль, 12,3-дюймовая цифровая приборная панель и встроенный в Т-образную центральную консоль большой тачскрин «мультимедийки». Можно рассчитывать на 10-12 динамиков акустической системы и парочку беспроводных зарядок для гаджетов.

Ранее портал «АвтоВзгляд» сообщал, что кроссоверы Hongqi HS7 приехали к российским дилерам до старта продаж.