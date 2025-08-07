Российские продажи новых машин просели на четверть

В нашей стране с января по июль удалось реализовать 670,5 тыс. новых легковых автомобилей и машин сегмента LCV. По сравнению с аналогичным прошлогодним периодом продажи сократились на 25%.

Аналитики подвели итоги за семь месяцев 2025 года

Об этом сообщает Ассоциация европейского бизнеса (АЕБ). Уточняется, что в середине лета текущего года россияне приобрели 123,8 тыс. свеженьких легковушек и легких коммерческих авто.

С июля 2025-го на отечественном авторынке наметилась положительная динамика. Он вырос на 34% относительно июня. В этом плане еще январский прогноз Алексея Калицева, председателя Комитета автопроизводителей, неожиданно оказался верным. Судя по всему, Ассоциация европейского бизнеса и сейчас видит «свет в конце тоннеля».

Ранее портал «АвтоВзгляд» объяснил, о чем на самом деле говорят результаты продаж новых авто за июль в России.