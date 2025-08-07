Российские продажи новых машин просели на четверть

Об этом сообщает Ассоциация европейского бизнеса (АЕБ). Уточняется, что в середине лета текущего года россияне приобрели 123,8 тыс. свеженьких легковушек и легких коммерческих авто.
С июля 2025-го на отечественном авторынке наметилась положительная динамика. Он вырос на 34% относительно июня. В этом плане еще январский прогноз Алексея Калицева, председателя Комитета автопроизводителей, неожиданно оказался верным. Судя по всему, Ассоциация европейского бизнеса и сейчас видит «свет в конце тоннеля».
