В Сети показали салон кроссовера IM LS6, который может приехать в Россию

Кроссовер IM LS6 является детищем SAIC и Alibaba. Речь идет о глобальной обновленной модели, которая будет продаваться не только в Китае, но и за его пределами. Например, до Великобритании паркетник доберется осенью.

Бренд недавно подал заявку на регистрацию эмблемы в нашей стране

Об этом сообщает ресурс News.china.com. Внутреннее пространство LS6 получило новый для бренда стиль. Предусмотрено два варианта исполнения рулевого колеса: стандартное и в виде штурвала, который меньше закрывает обзор. Длинная прямоугольная консоль с разрешением 5К установлена перед водителем, переднему пассажиру достался 3К-дисплей.

Габариты обновленного LS6 составляют 4937х1988х1671 мм. Расстояние между осями — 2960 мм. У гибрида в состав силовой установки включен наддувный двигатель объемом 1,5 л, выдающий 153 л.с. Компанию ему составляет 306-сильный электромотор, установленный на задней оси. Покупателям будут доступны и чистокровные «электрички» с отдачей в диапазоне 329 — 670 л.с.

Ранее портал «АвтоВзгляд» подробнее писал о регистрации товарного знака IM Motors России.