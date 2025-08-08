В России продали первый «Москвич 8»

Официально продажи семиместного кроссовера «Москвич 8», который стал четвертой моделью в линейке отечественного бренда, стартовали еще 22 июля, но поначалу автомобили отпускали лишь корпоративным клиентам. Теперь же обзавестись «восьмеркой» могут и частники: первую машину реализовали в столице.

Как сообщает «Российская газета», первый «Москвич 8» продал дилерский центр «Рольф» в подмосковных Химках. Клиент, сдавший свой пятилетний Hyundai Creta в трейд-ин, остановил выбор на кроссовере в старшей комплектации «Премиум». Уточняется, что эта машина отправилась в многодетную семью, где муж трудится поваром, а жена — учителем.

Напомним, что габариты «Москвич 8» — 4825х1870х1758 при колесной базе 2830 мм. Дорожный просвет у семиместного кроссовера равен 190 мм, а объем багажника варьируется от 418 до 2153 л. Модификация предусмотрена одна — с полуторалитровым двигателем на 174 л.с. и семиступенчатым «роботом». Привод — безальтернативно передний.

Комплектаций при этом три: помимо упомянутой выше версии «Премиум», предлагаются также младшая «Бизнес» и средняя «Техно». Цены — 2 980 000, 3 210 000 и 3 370 000 рублей соответственно без учета скидок по спецпредложениям.