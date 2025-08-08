В России пятый месяц подряд дешевеют новые китайские машины

За июль средний ценник «поднебесных» автомобилей в России опустился на 1,6%, если проводить параллель с началом лета. Речь идет о планке 3,52 млн рублей. Сегмент падает пять месяцев кряду, он просел на 3,4% по сравнению с январем.

Согласно исследованию сервиса «Авто.ру Оценка», доступнее других стал Hongqi HS5, в среднем за него стали просить 3,4 млн рублей вместо прежних 3,67 млн. То есть кроссовер подешевел на 7,2%. Та же участь постигла популярный в нашей стране паркетник Haval Jolion, ушедший в минус на 4,1%. Его нынче оценивают в 2,49 млн «целковых». В свою очередь, Tank 400 лишился 3,7%, что вылилось в 5,98 млн рублей. В топ-5 по аналогичной причине вошли Soueast S09 и Chery Tiggo 8, подешевевшие на 3,5 и 2,8% — до 3,8 млн и 3,49 млн «деревянных».

По мнению экспертов, китайские автомобили не первый месяц теряют в стоимости на отечественном авторынке из-за обновления модельного ряда, ценовой политики автосалонов, а также усиления конкуренции.

В то же время некоторые «китайцы» ухитрились слегка подорожать. В этом плане вперед вырвался Lixiang L7, выйдя в плюс на 1,4%. Прайс этого SUV дорос до 6,96 млн рублей.

Ранее портал «АвтоВзгляд» перечислил топ-5 особенностей китайских автомобилей, которые раздражают россиян.