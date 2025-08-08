Changan обнародовала тизеры нового кроссовера Qiyuan Q05

Китайский автогигант Changan анонсировал появление в своей модельной линейке свежего кроссовера под названием Qiyuan Q05. На сегодняшний день особых подробностей о модели пока нет, производители для начала решили подогреть интерес потенциальных покупателей тизерами.

Как сообщает новостной телеграм-канал ресурса «Китайские автомобили», за новоиспеченный Qiyuan Q05 в Changan попросят меньше, чем в случае Q07. Кроме того, «пятерка» должна получить обновленный фирменный дизайн «поднебесной» марки. Вероятнее всего, в движение паркетник будут приводить гибридные силовые установки, но нельзя исключать и появление чистокровных электрокаров.

Разговоры о том, что линейка бренда Qiyuan доберется до нашей страны, ходили еще пару лет назад. Собственно, тогда, в 2023-м, и появились на свет автомобили с такими шильдиками. Они предназначены для тех, кому не хватает возможностей классических моделей материнского концерна Changan.

Ранее портал «АвтоВзгляд» расписал особенности модельного ряда Qiyuan, представленного линейками А-, Q- и E0-.