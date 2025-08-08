Продажи BAIC BJ60 стартуют в России в четвертом квартале 2025 года

«Мягкий гибрид» BJ60 стал шестой моделью BAIC, производство которой наладили в России. Внедорожник выпускают на калининградском «Автоторе». И хотя официально начало продаж никто не объявлял, несколько экземпляров уже сумели добраться до дилерских шоу-румов.

Внедорожник начали собирать у нас в январе

Об этом сообщает новостной телеграм-канал ресурса «Китайские автомобили». Оказалось, что на сегодняшний день BJ60 доехал как минимум до одного из московских автосалонов. Цена тоже известна — за «китайца» просят 5 750 000 рублей.

Более того, российские покупатели при желании уже могут сделать заказать на «шестидесятый» по официальным каналам, внеся предоплату в размере 50-100 тыс. «деревянных». После новенький BAIC BJ60 встретиться с хозяином примерно через пару месяцев.

Габариты полноприводного BJ60 составляют 5040x1955x1925 мм. В движение «китайца» приводит двухлитровый дизель, выдающий 163 л.с. Силовой агрегат работает в связке с 8-диапазонным «автоматом».

Ранее портал «АвтоВзгляд» расписал офф-роудный потенциал BAIC BJ60.