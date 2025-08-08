Как заявляет производитель, Tenet T7 сможет похвастать продвинутым дизайном, высоким уровнем надежности и внушительным списком оборудования. Новинку легко узнать снаружи по массивной радиаторной решетке с хромированной окантовкой, что является фамильной чертой моделей отечественного бренда.

В движение T7 приводит 150-сильный турбомотор объемом 1,6 л, работающий в паре с 7-скоростным «роботом». Силовая установка умеет подстраиваться под стиль вождения, минимальный расход горючего на трассе — 6,2 л на привычную сотню километров пробега.

Для отделки пятиместного салона использована экокожа, предусмотрена электрическая регулировка первого ряда сидений. За счет колесной базы размером 2670 мм свободного места внутри должно хватать и спереди, и сзади. Главным украшением интерьера стал мультимедийный комплекс с изогнутой панелью, которая объединяет пару 12,3-дюймовых дисплеев. Не будем забывать про акустическую систему от Sony и двухзонный климат-контроль.

Фото: Tenet

Программное обеспечение на борту шустро работает благодаря процессору Snapdragon 8155. Смартфон можно заряжать без проводов, для подключения к софту «семерки» они тоже не потребуются. Доступны протоколы Apple CarPlay и Android Auto, кроссовер понимает голосовые команды.

Безопасность обеспечивают ABS, ESC и полдюжины подушек безопасности вкупе с камерами кругового обзора на 540 градусов. Более того, T7 разработан с полным пониманием отечественного климата. Проще говоря, в Tenet позаботились об обогреве ветрового стекла, всех сидений, наружных зеркал и форсунок омывателя.

Ранее портал «АвтоВзгляд» сообщал, что Tenet официально представил первую модель — кроссовер T8.