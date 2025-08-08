В июле почти половина новых импортных легковушек прибыла в Россию «всерую»

В середине лета в нашу страну завезли из-за рубежа 28,3 тыс. новых легковых машин. При этом 13,5 тыс. импортировали в Россию по альтернативным схемам.

Больше всего машин к нам доставляют, разумеется, из Китая

Об этом в своем телеграм-канале рассказал глава аналитического агентства «Автостат» Сергей Целиков. По его словам, доля «поднебесных» автомобилей в июле достигла 47,9% от общего объема импортированных легковушек. На втором месте оказалась Киргизия с показателем в 26%. Тройку лидеров замкнула дружественная Белоруссия, но с большим разрывом — 9,4%. Кроме того, в первую пятерку сумели войти Южная Корея и Япония, на которые пришлось 6,5% и 2,8%.

В марочном рейтинге по импорту лидирует Toyota, что вылилось в 19,9%. На второй строчке расположилась Geely с 10,9%. Далее идет BMW, отвоевавшая 7,6%. А замыкают список Mazda и Lixiang.

Среди моделей чаще других к нам приезжали кроссоверы Geely Monjaro — 903 экземпляра. Кроме того, в нашу страну активно завозили Toyota Highlander и Toyota RAV4: таких SUV прибыло 764 и 746 штук соответственно.