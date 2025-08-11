Обновленный Geely Preface заметили на тестах в Китае

В ходе обновления Geely Preface обзаведется переосмысленным дизайном, более мощным мотором и комплексом автономного вождения. Сроки начала продаж пока неизвестны, как и ценник.

Как сообщает ресурс «Китайские автомобили», под капотом Preface 2026 модельного года будет установлен свежий двухлитровый турбированный мотор, выдающий 265 л.с. Скорее всего, переключением передач будет заведовать 8-диапазонная автоматическая трансмиссия. Максимальную скорость ограничат отметкой 215 км/ч.

На опубликованных снимках видны установленные на передних крыльях камеры. Обычно их наличие говорит о том, что автомобиль имеет современную систему автономного вождения. Скорее всего, на сей раз Preface достался комплекс умных помощников G-Pilot H3.

Судя по всему, радиаторная решетка седана вернет себе более привычную форму, а передний бампер украсят хромированным декором и увеличенными воздуховодами. Четыре патрубка выхлопной системы сменятся двумя. Ожидается, что в салоне изменится приборная панель. Она получит солнцезащитный козырек и закругленные края.

