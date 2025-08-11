Россия заняла 11 место в мировом рейтинге авторынков

Благодаря росту продаж новых автомобилей в середине лета отечественный авторынок сумел пробиться на 11 место в общемировом перечне. Речь идет о 120 649 реализованных авто. С января по июнь Россия занимала 15-ю строчку.

Об этом в своем официальном телеграм-канале рассказал глава аналитического агентства «Автостат» Сергей Целиков. По его словам, за июль выросла реализация машин не только в нашей стране, но и в Поднебесной, США и Канаде. Кроме того, ощутимое оживление продаж «железных коней» наблюдалось в Германии и Испании. Пошла вверх и Южная Корея благодаря увеличению поставок в другие страны.

В то же время население Франции, Италии и Великобритании стало меньше интересоваться автомобилями — на рынках трех государств зафиксировано умеренное снижение покупательской активности.

Помимо всего прочего, г-н Целиков обратил внимание, что в мировом масштабе сохраняется тренд на гибриды и электрокары — их доля продолжает идти вверх.

В итоге топ-15 авторынков в июле возглавил Китай, оказавшийся в плюсе на 6,9%, что вылилось в 1,85 млн автомобилей. На втором месте Соединенные Штаты, где итоговые объемы составили 1,39 млн экземпляров — прирост на 7,3%. Тройку лидеров с большим разрывом замкнула Япония, несмотря на 3,6-процентное снижение, в случае страны Восходящего солнца конечная цифра — 390 516 авто.