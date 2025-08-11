Опубликован топ-5 новых пикапов на российском авторынке в начале августа

Об этом сообщает аналитическое агентство «Автостат». Согласно подсчетам экспертов, по итогам минувшей недели из дилерских шоу-румов уехало 46 свеженьких JAC T9.
На второй позиции расположился Great Wall Poer, разошедшийся тиражом 44 штуки. С третьей строчкой не все так однозначно — ее делят Changan Hunter Plus и наш УАЗ «Пикап». В случае обеих моделей было реализовано по 38 грузовичков. И последним в первой пятерке на сей раз стал RAM 1500 — за вышеназванный период было пристроено 33 экземпляра.
Напомним, последний раз JAC T9 считался наиболее востребованным пикапом на отечественном авторынке в середине лета (7-13 июля). Затем пьдестал победителя переходил к УАЗ «Пикап» и Great Wall Poer.
Ранее портал «АвтоВзгляд» сообщал, когда дизельная версия пикапа JAC T9 доберется до России.