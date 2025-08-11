Опубликован топ-5 новых пикапов на российском авторынке в начале августа

С 4 по 10 августа в нашей стране нашли владельцев 364 новых пикапа, на них пришлось 1,3% от общего объема реализации легковушек. На первой строчке вновь оказался хорошо известный отечественным автолюбителям JAC T9.

Об этом сообщает аналитическое агентство «Автостат». Согласно подсчетам экспертов, по итогам минувшей недели из дилерских шоу-румов уехало 46 свеженьких JAC T9.

На второй позиции расположился Great Wall Poer, разошедшийся тиражом 44 штуки. С третьей строчкой не все так однозначно — ее делят Changan Hunter Plus и наш УАЗ «Пикап». В случае обеих моделей было реализовано по 38 грузовичков. И последним в первой пятерке на сей раз стал RAM 1500 — за вышеназванный период было пристроено 33 экземпляра.

Напомним, последний раз JAC T9 считался наиболее востребованным пикапом на отечественном авторынке в середине лета (7-13 июля). Затем пьдестал победителя переходил к УАЗ «Пикап» и Great Wall Poer.

Ранее портал «АвтоВзгляд» сообщал, когда дизельная версия пикапа JAC T9 доберется до России.