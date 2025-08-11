Дилеры ожидают, что продажи новых авто в августе останутся на уровне июля

За последний летний месяц в России могут реализовать от 110 до 130 тыс. новых машин, если большая часть потенциальных покупателей не переключится на традиционную подготовку детей к школе. То есть август имеет все шансы продолжить тренд июля.

Таким мнением с аналитическим агентством «Автостат» поделился генеральный директор ГК «АвтоСпецЦентр» Андрей Терлюкевич. В свою очередь, топ-менеджер ГК «Автодом» Андрей Ольховский считает продажи в начале августа даже чуть лучше, чем за аналогичный период прошлого месяца. Корпоративные отпуска отечественных автозаводов можно считать плюсом, поскольку это дает шанс еще больше сократить чрезмерные складские запасы застоявшихся без дела «железных коней».

Не противоречит коллегам и коммерческий директор автомобильного маркетплейса Fresh Евгений Житнухин. По его мнению, июль и август будут примерно равны по объему продаж. Уточняется, что некоторые уже успели реализовать отложенный спрос, плюс даже небольшое снижение ключевой ставки делает депозиты менее привлекательными. Опасений по поводу остановки российских автозаводов г-н Житнухин не выразил, но допустил недостаток автомобилей в некоторых комплектациях.

