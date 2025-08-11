Эксперт Целиков: российский рынок новых легковых машин «вышел из комы»

За прошлую неделю россияне приобрели 27 754 новых легковых автомобиля. Такие результаты оказались всего лишь на 5% скромнее недавней рекордной семидневки.

Свежими цифрами в своем телеграм-канале поделился глава аналитического агентства «Автостат» Сергей Целиков. Он отметил, что по сравнению с аналогичном неделей в прошлом году рынок пребывает в минусе, но на сегодняшний день ситуация уже не выглядит так критично, как раньше. Ведь за первую половину 2025-го продажи в целом просели на 11,4%. По словам г-на Целикова, отечественный рынок новых легковых машин «вышел из комы» и идет на поправку.

В то же время эксперт обратил внимание на неплохие абсолютные показатели в сегменте коммерческих автомобилей. Например, если проводить параллель с предыдущей неделей LCV вышел в плюс на 2,8%, что вылилось в 1631 реализованный автомобиль. Более того, HCV прибавил 22,4% - 941 пристроенный экземпляр в пересчете на машины. При 2,4-процентной просадке в плане MCV своих владельцев нашли 204 авто.

Как ранее сообщал портал «АвтоВзгляд», дилеры ожидают, что продажи новых машин в августе останутся на уровне июля.