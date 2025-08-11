Эпоха агрессивных распродаж на российском авторынке подошла к концу

В нашей стране с 4 по 8 августа изменились прайс-листы на продукцию некоторых автопроизводителей. Ощутимее всего цены выросли у «поднебесного» Changan, который существенно сократил размер действующих скидок. В целом с рынка исчезли так называемые щедрые акции, отдельные авто стали дороже на фоне снижения объема стоков.

Об этом в своем телеграм-канале рассказал автоэксперт Олег Мосеев, ссылаясь на данные сервиса CARgument. Так, дисконт почти на всю линейку Changan прошлого года выпуска сократился на 50 — 200 тыс. рублей. А в случае модели Lamore и некоторых вариантов исполнения Uni-V китайский автогигант принял решение и вовсе отказаться от скидок. В тоже время они выросли до 350 тыс. «деревянных» на флагманский кроссовер CS95, что стало исключением.

Omoda пошла по пути прямого снижения стоимости. «Прошлогодний» кроссовер C5 дилеры сделали доступнее на 220 — 390 тыс. рублей, но дополнительные скидки исчезли. Свежие C7 обесценились на 390 тыс.

На 50 — 330 тыс. «кровных» подешевел Jaecoo J7, лишившись дисконта, доходившего почти до полумиллиона. Soueast S09 в комплектации Premium, покинувший стены завода-изготовителя в прошлом году, стал ближе к клиенту на 200 — 250 тыс. рублей.

Скидки на топовые Geely Emgrand и Monjaro, сошедшие с конвейера в 2024-м, увеличились на 245 — 360 тыс. рублей. А вот бонусы на Coolray сжались в два раза — до 60 тыс. «деревянных». Что же касается Cityray текущего модельного года, то для него дисконт в 50 тыс. «целковых» стал почти фиксированным.