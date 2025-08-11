Exeed вывела на рынок обновленный кроссовер VX

Бензиновая версия кроссовера Exeed VX 2026 модельного года доступна клиентам из Поднебесной с двумя вариантами салона. Эволюционные изменения затронули его оформление, как и экстерьер. В пересчете на рубли SUV в начальной комплектации оценивается в 2,1 млн.

В России этого пока не случилось, речь идет о Китае

Если в передней части обновленного VX по-прежнему находятся массивные фары и радиаторная решетка с горизонтальными ламелями, то на корме появились фонари-бумеранги, соединенные световой перемычкой. Под спойлером на крыше «спрятался» задний стеклоочиститель, а площадка под номерной знак переехала на бампер. Колесные диски могут похвастать незнакомым прежде рисунком.

Габариты новинки — 5010х1940х1800 мм. Расстояние между осями вытянулось на 2900 мм. Внутри прежде всего к себе привлекает внимание блок из трех экранов. Диагональ центрального составляет 15,6 дюйма, а боковых — по 12,3-дюйма. Переработанный центральный тоннель обзавелся немаленьким количеством физических кнопок, селектор переключения передач находится под рулем. Мест в салоне может быть либо шесть, либо семь.

Под капотом эволюционировавшего Exeed VX установлен 261-сильный турбомотор объемом 2,0 л, передачи переключает 8-диапазонный «автомат». Есть модификации и с передним, и с полным приводом, подвеска снабжена адаптивными амортизаторами. В «базе» предусмотрены восемь динамиков «музыки», задние парктроники, камеры кругового обзора и набор активных ассистентов водителя.

