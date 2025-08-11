Hongqi расширит модельную линейку кроссовером HS6

Уже достаточно хорошо известный в России «поднебесный» автопроизводитель Hongqi планирует пополнить свой модельный ряд новым кроссовером под названием HS6. Этот автомобиль станет носителем пересмотренного фирменного стиля марки. В движение паркетник будет приводить гибридная силовая установка.

Об этом сообщается в новостном телеграм-канале ресурса «Китайские автомобили». Судя по всему, новейший Hongqi HS6 обзаведется заглушкой с характерным рисунком вместо привычной радиаторной решетки.

На сегодняшний день известно, что «шестой» паркетник будет «вооружен» гибридной системой, в состав которой китайские инженеры решили включить 150-сильный наддувный двигатель объемом 1,5 л. Компанию этому силовому агрегату должны составить электромоторы, но сколько их будет — пока неизвестно. К сожалению, других подробностей о HS6 нет.

Ранее портал «АвтоВзгляд» сообщал, что Hongqi раскрыла дизайн и характеристики кроссовера HS7 для России.