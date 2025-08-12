Раскрыты особенности абсолютно нового Geely Emgrand

В ближайшем будущем Geely собирается довести до ума без преувеличения новую вариацию седана Emgrand, дореформенная версия которого официально продается в России. Свежее прочтение четырехдверки сможет похвастать иным дизайном и уже не только атмосферным, но и наддувным мотором.

Как сообщает ресурс «Китайские автомобил», харктеристики нового Emgrand рассекретил минпром Поднебесной. Судя по экстерьеру, новинка станет классическим исполнением модели Starshine 6, зарегистрированной в КНР в июле. Но передняя часть «Эмгранда» получилась похожей на бензиновый Preface, который также представлен на отечественном рынке.

Габариты переосмысленного седана — 4815х1885х1480 мм, колесная база вытянута на 2755 мм. Скорее всего, в основу модели ляжет платформа CMA вместо прежней BMA. Для четырехдверки предусмотрены колеса размерностью от 16-го до 18-го радиуса. Снаряженная масса составит от 1325 до 1405 кг.

Младшие версии будут комплектоваться 120-сильным традиционным ДВС объемом 1,5 л, выдающим 150 Нм тяги. Сведений о трансмиссии нет, у машин четвертого поколения передачи переключают 5-скоростная «механика» либо вариатор. Более мощные версии снабдят турбомотором аналогичном объема, но мощность достигнет уже 181 л.с., а крутящий момент — 290 Нм.

Ранее портал «АвтоВзгляд» сообщал, что Geely Emgrand перешагнул рубеж в 4 миллиона проданных автомобилей.