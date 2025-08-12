Exeed начала принимать в России заказы на эксклюзивный Exlantix ES Sport

Exeed Exlantix ES в комплектации Sport может похвастать «умной» пневмоподвеской, достойной динамикой и эффектным дизайном. Не будем забывать про рекордно низкий в классе коэффициент аэродинамического сопротивления и немаленький запас хода, составляющий 1231 км. Новинка, специально адаптированная для России, оценивается в 6 490 000 рублей.

В состав силовой установки гибридного Exlantix ES Sport входит пара электродвигателей, выдающих 469 л.с. и 634 Нм тяги. Из первой «сотни» седан выезжает за 4,6 секунды. На одном только электричестве «китаец» способен проехать до 180 км за счет батареи емкостью 40 кВт*ч. Интеллектуальная пневмоподвеска c регулируемой жесткостью амортизаторов умеет поднимать клиренс до 180 мм, подстраиваясь под дорожный рельеф.

Снаружи автомобиль легко узнать по низко посаженному кузову со скрытыми дверными ручками, ниспадающей крыше, а также 20-дюймовым дискам с тормозными суппортами красного цвета. Задний спойлер регулируется автоматически, реагируя на скорость движения. Ансамбль дополняют наружные ISD дисплеи, что позволяет «спортивному» Exlantix ES Sport «общаться» с окружением. Например, демонстрировать погоду или другую анимацию.

Помимо всего прочего, стоит обратить внимание на интеллектуальную систему электропривода дверей. Ими можно управлять голосом или с помощью ключей, тачскрина и физических кнопок, имеется функция фиксации в пяти положениях.