Обновленный Geely Monjaro с «автопилотом» заметили на дорожных тестах в Китае

Папарацци выследили в Поднебесной обновленный кроссовер Geely Monjaro, получивший пакет умных водительских ассистентов. Их функционал вполне можно сравнить с автопилотом. Старт продаж SUV на родине должен состояться до начала следующего года.

Как сообщает ресурс «Китайские автомобили», рестайлинговый Monjaro попал в объективы случайных наблюдателей в Синьцзян-Уйгурском автономном районе. Кроссовер двигался по трассе, испытывая возможности функции NOA, что в переводе на русский означает навигацию с автопилотом. Такая «фишка» позволяет машине самостоятельно ехать в нужное место без участия водителя.

Об активности продвинутого комплекса у замеченного Monjaro говорят светящиеся зеленым светом повторители сигнала поворота в боковых зеркалах. По этому признаку остальные водители в потоке смогут понять, что рядом с ними автономный кроссовер. Но система все равно предполагает активное участие человека, поэтому в Китае ее запрещено называть автопилотом.

NOA работает благодаря высокоточным камерам, размещенным под ветровым стеклом, на передних крыльях и в заднем спойлере. Вероятнее всего, автономность машины обеспечивается только на трассе, в городской черте нужно больше оборудования. В России вся эта хитрая электроника пока работать не будет, поскольку привязана исключительно к навигации КНР.

