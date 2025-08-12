К российским дилерам поехали первые кроссоверы Jetour T1

В объектив «фотошпионов» попала партия кроссоверов Jetour T1, которые начали развозить по российским дилерским центрам. Скорее всего, в кадре запечатлены демонстрационные экземпляры, поскольку официальное начало продаж представители бренда запланировали на следующий месяц.

Об этом сообщается в телеграм-канале ресурса «Китайские автомобили». Грубо говоря, новый Jetour T1 является менее габаритным T2, но с оснащением поскромнее. Кузов «единички» на 79 мм короче, у него больше плавных линий и нет запасного колеса на багажной двери.

Характеристики новинки для России пока неизвестны, но в Китае Jetour T1 комплектуется моторами объемом 1,5 и 2,0 л. Мощность младшего агрегата составляет 184 л.с., старшего — 254 л.с. В первом случае переключением передач заведует 7-скоростной «робот», во втором — «автомат» на 8 ступеней. В более дорогих исполнениях предусмотрен полный привод.

Ранее портал «АвтоВзгляд» сообщал, что Jetour официально анонсировала T1 для российского рынка.