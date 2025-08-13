Товарный знак Daihatsu зарегистрировали в России

В открытой базе Роспатента появилась заявка на регистрацию товарного знака Daihatsu по классу автомобилей и запчастей. Речь идет о дочерней структуре хорошо известного в России японского концерна Toyota.

У нас такие машины популярны на Дальнем Востоке

Официального дистрибьютора в нашей стране у Daihatsu никогда не было. И не факт, что появится, поскольку регистрация товарного знака не означает реального намерения торговать автомобилями в России. Скорее всего, японцы просто перестраховываются, защищая права на свою интеллектуальную собственность, исключая возможность ее использования третьими лицами.

Daihatsu специализируется на выпуске кей-каров, в линейку бренда входят 16 моделей. В том числе там числятся кроссоверы Rocky и Taft, электрифицированный хэтч Mira eS и кабриолет Сopen, а также обилие фургонов и минивэнов для родного рынка. За рубежом бренд предлагает клиентам более габаритные автомобили — например, в Малайзии и Индонезии.

На сегодняшний день дела у Daihatsu идут более чем неплохо. За первую половину текущего года компания смогла реализовать почти полмиллиона машин, улучшив свой результат на 130% по сравнению с аналогичным периодом 2024-го.