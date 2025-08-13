Продажи новых люксовых авто в России взлетели почти на 60% в июле

В середине лета в нашей стране нашли владельцев 73 новых люксовых автомобиля. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года сегмент вырос на 59%, хотя в целом отечественный авторынок просел на 11%.

Как сообщает аналитическое агентство «Автостат», в июле 2025 года россияне приобрели 27 свеженьких Rolls-Royce, что вывело британскую марку на первую строчку. Следом идет Bentley, пристроившая 22 своих автомобиля в руки наших соотечественников. Тройку лидеров благодаря дюжине проданных машин замкнула Lamborghini.

В топ-5 сумели войти Ferrari и Aston Martin, разошедшиеся тиражом восемь и четыре экземпляра соответственно. В то же время Maserati осталась, что называется, с носом, никто из состоятельных жителей наших страны не положил глаз на ее продукцию.

В модельном рейтинге уже седьмой месяц подряд безраздельно царит Rolls-Royce Cullinan, в июле было приобретено 19 таких машин. Далее с небольшим отрывом расположился Bentley Bentayga — 11 штук обрели хозяина. Следующая строчка принадлежит Lamborghini Urus за счет девяти выкупленных экземпляров.