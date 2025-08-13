В Сети появились официальные фото салона Exlantix E05

Новый гибридный Exlantix E05 снаружи напоминает автомобили из линейки Porsche. Дебют кроссовера материнский концерн Chery запланировал на сентябрь. Вполне возможно, что в будущем паркетник доберется и до России, ведь все перечисленные китайские марки представлены у нас официально.

Судя по обнародованным изображениям, Exlantix E05 получит руль с парой спиц и минимальным набором кнопок, а также центральный тоннель с двумя ярусами и площадками, предназначенными для зарядки смартфонов. Кроме того, можно рассчитывать на цифровую приборную панель, отдельный экран для переднего пассажира и центральный тачскрин внушительных размеров.

Габариты Exlantix E05 — 4780х1890х1725 мм. Расстояние между осями составляет 2800 мм. Паркетник «вооружен» силовой установкой, в состав которой производители включили 156-сильный наддувный двигатель объемом 1,5 л. Прилагается батарея емкостью 32,6 кВт·ч, обеспечивающая запас хода до 165 км только за счет электротяги.

Кстати, E05 должен стать первым серийным автомобилем с системой автономного вождения HSD (Horizon SuperDrive), способной работать в городской черте.

Ранее портал «АвтоВзгляд» публиковал фото экстерьера Exlantix E05. Напомним, «донором» для него считается Exeed TXL.