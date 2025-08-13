1322

В Сети появились официальные фото салона Exlantix E05

Кроссовер будут продавать под брендом Exeed

Новый гибридный Exlantix E05 снаружи напоминает автомобили из линейки Porsche. Дебют кроссовера материнский концерн Chery запланировал на сентябрь. Вполне возможно, что в будущем паркетник доберется и до России, ведь все перечисленные китайские марки представлены у нас официально.

Автор
Анатолий Белецкий

Судя по обнародованным изображениям, Exlantix E05 получит руль с парой спиц и минимальным набором кнопок, а также центральный тоннель с двумя ярусами и площадками, предназначенными для зарядки смартфонов. Кроме того, можно рассчитывать на цифровую приборную панель, отдельный экран для переднего пассажира и центральный тачскрин внушительных размеров.

Габариты Exlantix E05 — 4780х1890х1725 мм. Расстояние между осями составляет 2800 мм. Паркетник «вооружен» силовой установкой, в состав которой производители включили 156-сильный наддувный двигатель объемом 1,5 л. Прилагается батарея емкостью 32,6 кВт·ч, обеспечивающая запас хода до 165 км только за счет электротяги.

Кстати, E05 должен стать первым серийным автомобилем с системой автономного вождения HSD (Horizon SuperDrive), способной работать в городской черте.

Ранее портал «АвтоВзгляд» публиковал фото экстерьера Exlantix E05. Напомним, «донором» для него считается Exeed TXL.

