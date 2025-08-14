Российский рынок новых пикапов просел более чем на 20%

На отечественном авторынке с января по июль своих владельцев нашли 11 883 пикапа. По сравнению с аналогичным периодом 2024-го результаты текущего года оказались ниже на 20,5%. В то же время общая просадка по продажам в России составила 24%.

Статистикой в своем телеграм-канале поделился глава аналитического агентства «Автостат» Сергей Целиков. Он отметил, что в сегменте пикапов разгорелась нешуточная борьба за лидерство. Пока пьедестал победителя занимает «поднебесный» JAC. За вышеуказанный период его грузовички T9, T8 и та же «восьмерка» с приставкой Pro разошлись тиражом 2836 экземпляров. Их доля выросла на 12%, если проводить параллель с прошлым годом.

Интерес россиян к пикапам Great Wall сжался вдвое — до 1982 штук, речь идет о падении на 52%. Тройку лидеров сумел замкнуть отечественный УАЗ, реализовавший 1494 экземпляра. Однако ему в спину дышит наш Sollers, весьма активно работающий над эволюцией своих моделей в сегменте.

Помимо всего прочего, г-н Целиков обратил внимание на заметный интерес наших сограждан к китайским пикапам Foton. Они вышли в плюс на 204%. А небезызвестный Tesla Cybertruck ухитрился просочиться в топ-15, новых владельцев в нашей стране нашел 31 экземпляр.