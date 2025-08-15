Эксперт Иванов объяснил, почему в России подешевели новые BMW X3 и Toyota RAV4

Укрепление рубля ощутимо повлияло на сегмент параллельного импорта в России. Ценники новых автомобилей, которые ввозят в нашу страну, стали привлекательнее на 20%.

В беседе с «Российской газетой» об этом рассказал директор департамента продаж новых автомобилей компании «Рольф» Николай Иванов. По его словам, одним из бестселлеров текущего года стал кроссовер BMW X3. Если в начале 2025-го за него просили 8,5 млн рублей в прежнем кузове, то теперь новую удлиненную версию можно приобрести за 7,5 млн, а то и чуть дешевле. Изменение ценовой политики служит дополнительным стимулом для покупателей в том числе потому, что снижается разница между «альтернативными» моделями и автомобилями, которые продаются на отечественном рынке официально.

По словам эксперта, помимо BMW X3, всегда есть спрос на Toyota RAV4 и Highlander, которые давно знают и любят российские автомобилисты. Почти на миллион стал доступнее первый SUV и на 1,5 млн — второй, а это очень существенные цифры.

Благодаря укрепившейся национальной валюте, у нас уже нет такой колоссальной разницы по стоимости между машинами с европейскими и китайскими шильдиками как раньше, заключил г-н Иванов.