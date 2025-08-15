В России назван топ-10 иномарок-«миллионников» за последние 30 лет

В нашей стране представлены автомобили десятка зарубежных брендов, которые смогли пристроить в руки россиян более миллиона «железных коней». В первых строчках рейтинга оказались «корейцы» и «французы», хотя некоторые наверняка ожидали увидеть на верхушке «японцев» и «немцев».

Глава аналитического агентства «Автостат» в своем телеграм-канале поделился цифрами по иномаркам-«миллионникам» с 1995-го по июль текущего года. Согласно подсчетам экспертов, Kia сумела завоевать титул чемпиона по итогу неполных 30 лет, реализовав на отечественном рынке 2 632 000 машин. На второй строчке с небольшим отставанием расположился Hyundai за счет 2 615 000 проданных экземпляров. Третьим числится Renault с результатом 2 174 000 «ласточек».

Toyota не смогла вскарабкаться выше четвертой позиции — 2 054 000 машин. А Chevrolet замыкает первую пятерку с 1 713 000 штук с учетом внедорожника Niva, который когда-то продавался с шильдиком этой американской марки.

Шестое место принадлежит Nissan, седьмое — Volkswagen, что вылилось в 1 651 000 и 1 496 000 автомобилей соответственно. Ближе к хвосту списка обнаружился Ford, россияне приобрели 1 286 500 моделей «Голубого овала». Предпоследней числится Skoda, продавшая 1 099 000 штук, а Mitsubishi пришла к «финишу» еще позже. Жители России выбрали в качестве личного транспорта 1 025 000 машин с характерным трилистником.