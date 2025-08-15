340

Voyah обнародовала официальные изображения седана Passion L

Вполне возможно, что четырехдверка со временем доедет до России

Новый Voyah Passion L будет доступен на «поднебесном» рынке уже в этом году. Китайские производители решили сделать гибридную новинку чуть крупнее версии, представленной в нашей стране без литеры L. Кстати, последняя нынче символизирует роскошь, а не удлиненную колесную базу, как было прежде со многими моделями.

Автор
Анатолий Белецкий

Новый Passion L представляет собой не что иное, как параллельный гибрид. В состав его установки вошел 150-сильный наддувный двигатель объемом 1,5 л, работающий в тандеме с парочкой электромоторов. Их суммарная отдача составляет 517 л.с., сообщает новостной телеграм-канала ресурса «Китайские автомобили».

На сегодняшний день известно, что кузов седана вытянут на 5125 мм в длину, в ширину насчитывается 1985 мм, а высота ограничивается отметкой 1522 мм. Размер колесной базы достигает 3010 мм. Запас хода Voyah Passion L в режиме чистокровной «электрички» слегка превышает четыре сотни километров. Такие цифры обеспечивает тяговая батарея емкостью 63 кВт⋅ч.

Кстати, помимо всего прочего, четырехдверку должны снабдить пакетом автономного вождения, созданным местными виртуозами из Huawei.

Ранее портал «АвтоВзгляд» подробнее расписал особенности дизайна Voyah Passion L.

