Voyah обнародовала официальные изображения седана Passion L

Новый Passion L представляет собой не что иное, как параллельный гибрид. В состав его установки вошел 150-сильный наддувный двигатель объемом 1,5 л, работающий в тандеме с парочкой электромоторов. Их суммарная отдача составляет 517 л.с., сообщает новостной телеграм-канала ресурса «Китайские автомобили».
На сегодняшний день известно, что кузов седана вытянут на 5125 мм в длину, в ширину насчитывается 1985 мм, а высота ограничивается отметкой 1522 мм. Размер колесной базы достигает 3010 мм. Запас хода Voyah Passion L в режиме чистокровной «электрички» слегка превышает четыре сотни километров. Такие цифры обеспечивает тяговая батарея емкостью 63 кВт⋅ч.
Кстати, помимо всего прочего, четырехдверку должны снабдить пакетом автономного вождения, созданным местными виртуозами из Huawei.
