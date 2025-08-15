Стало известно, чего боятся владельцы китайских машин в России

Чаще всего потенциальные покупатели и владельцы китайских автомобилей из России обсуждают уровень их адаптации для нашей страны, а также коррозию кузова и сроки ожидания запчастей. Разумеется, без разговоров о ценах тоже не обходится.

Это выяснила газета «Известия», проанализировав упоминания «китайцев» в прессе и социальных сетях с 2022-го по 2024 год. Оказалось, что за последние годы россияне стали гораздо активнее интересоваться «китайцами» из-за ухода с отечественного рынка западных автопроизводителей. Негатив сменился нейтральными упоминаниями, начало расти количество положительных отзывов. Например, в случае марки Tank речь идет о 55% позитива. Тройка лидеров в этом ключе — Chery, Haval и Changan.

Чаще всего за последние три года в Рунете и российских СМИ говорят о соотношении ценников и качества машин из КНР. Дизайн стал второй популярной темой, и его обычно хвалят. А жалобы в основном касаются ржавчины. Она волнует 50 млн человек, судя по оценкам исследовательского центра Sidorin Lab (SL). В свою очередь, потенциальная нехватка запчастей и долгие сроки их ожидания вызывают опасения, как и способность автомобилей с китайскими шильдиками выдержать отечественные холода.

Остается сказать, что российских дилеров волнует ценовая политика китайских брендов и отсутствие у них четкой маркетинговой стратегии.