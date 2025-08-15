В России продлили сроки действия программы льготного автокредитования

Еще 10 млрд рублей, выделенные государством на компенсацию скидок по программе льготного автокредитования, должны дойти до банков в конце лета — начале осени. Кредитные организации уже начали работать в рамках нового лимита, пользуясь собственными ресурсами.

Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на главу Минпромторга Антона Алиханова. Он выразил надежду, что государственные деньги «догонят» банки в период с августа по сентябрь. Министр отметил, что программа льготных автокредитов фактически продлена.

До конца текущего года власти приняли решение субсидировать дисконт на льготные займы на машину, выделив из федерального бюджета 36 млрд рублей. Для льготного лизинга предусмотрено 27 млрд.

Напомним, в первую очередь подразумеваются 20-процентные скидки на автомобили с традиционными ДВС. В случае жителей Дальнего Востока дисконт достигает 25%, а при желании приобрести электрокар — 35%. В конце весны начала действовать подпрограмма «Семейный автомобиль», касающаяся семей с двумя и более детьми, что дает 10% скидки.

