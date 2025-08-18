Автоэксперт Ковалев перечислил модели Toyota, которые лучше не покупать

У марки Toyota довольно много поклонников в России. И неспроста — в модельном ряду японского бренда хватает удачных, надежных и действительно комфортных автомобилей. Но вместе с тем в линейке есть и те машины, от которых следует держаться подальше.

В беседе с «Российской газетой» автоэксперт Александр Ковалев назвал серьезным провалом «Тойоты» дебютный электрокар bZ4x. Он отметил, что эта модель вышла на рынок технически устаревшей, проигрывая аналогам из Кореи и Китая по автономности, функционалу и оснащению. Особые нарекания вызывает работа батареи в мороз — скорость зарядки падает до критически низких показателей, что часто становится поводом для жалоб.

Кроме того, Ковалев настоятельно не рекомендует рассматривать к покупке легендарную, но морально устаревшую Toyota Mark II. В прошлом эти авто имели армию поклонников, но сейчас их приобретение сопряжено с огромным риском. Ведь многие экземпляры находятся в плохом состоянии, при этом цены остаются завышенными.

Среди современных бензиновых моделей осторожности требует как спортивное купе Supra, так и минивэн Sienna. Первое создано в соавторстве с немецкими инженерами и вызвало неоднозначную реакцию, а второй регулярно критикуется американскими владельцами за низкую надежность, рассказал эксперт.