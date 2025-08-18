Geely объявила официальный старт продаж обновленного кроссовера Cityray

В пересчете на рубли в Поднебесной за обновленный Geely Cityray просят не так уж и много — от 950 тыс. до 1,2 млн. Кроссовер изменился и снаружи, и внутри, визуально став ближе к своим родственникам Atlas и Okavango.

К сожалению, это пока произошло не в России

Как сообщает ресурс Аutohome, в движение рестайлинговый SUV приводит 181-сильный наддувный двигатель объемом 1,5 л. Силовой агрегат «дружит» с 7-диапазонной роботизированной трансмиссией. Привод китайские производители сделали исключительно передним.

В пути водителю помогут умная навигация и адаптивный «круиз». Бортовая электроника умеет «видеть» дорожные знаки и удерживать паркетник в полосе движения, предупреждать об открытии дверей и перекрестном движении сзади. Доступна система камер кругового обзора.

В длину кузов паркетника вытянут на 4549 мм, ширина достигает 1865, а высота — 1650 мм. Снаружи обновленный Geely Cityray можно узнать по более классической оптике и фирменной радиаторной решетке с вертикальными ламелями, передний бампер дизайнеры переосмыслили. Основным новшеством салона стал мультимедийный комплекс с 14,6-дюймовой диагональю экрана и оболочкой Flyme Auto. Кроме того, можно рассчитывать на беспроводную зарядку для гаджетов.

Ранее портал «АвтоВзгляд» провел тест-драйв кроссовера Geely Cityray, актуального для отечественного рынка.