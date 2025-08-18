В Россию привезут кроссовер Soueast S06 с полным приводом

Помимо системы полного привода, самый дешевый кроссовер Soueast получит на российском рынке версии с передним, а также бензиновые моторы и пару вариантов трансмиссии. Компактный S06 пополнит модельный ряд бренда в нашей стране, присоседившись к уже доступным S07 и S09.

Об этом сообщает ресурс «Китайские автомобили», ссылаясь на источники, знакомые с ходом сертификации Soueast S06 для России. На данный момент известно, что «поднебесная» новинка обзавелась декларацией соответствия для реализации в нашей стране. Судя по содержанию соответствующего документа, в моторную гамму «шестерки» на отечественном рынке войдут двигатели, питающиеся бензином, объем силовых агрегатов составит от 1,5 до 2,0 л.

Габариты S06 — 4616x1910x1685 мм. Такие цифры справедливы для версии паркетника, которая продается на территории Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ), но вряд ли в случае России что-то изменится в этом плане.

Кстати, в вышеназванном ближневосточном государстве китайский SUV предлагают тамошним покупателям исключительно с передним приводом. А в плане двигателей можно рассчитывать на 1,5- и 1,6-литровые моторы с отдачей 156 и 197 л.с.

