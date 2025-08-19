Раскрыты характеристики кроссовера Jetour T1 для России

Jetour T1 предложат россиянам в двух версиях. В случае переднего привода под капотом будет установлен 1,5-литровый турбомотор, с полным можно рассчитывать на двухлитровый. Ожидается, что дилеры попросят за кроссовер в районе 3 млн рублей, официального ценника пока нет.

Габариты единички составляют 4706х1967х1945 мм при расстоянии между осями 2810 мм. Угол въезда ограничен 27-ю градусами, съезда — 25-ю. На 85% кузов выполнен из высокопрочной стали c использованием лазерной сварки, заднюю подвеску китайцы сделали многорычажной. Крыша стоящего автомобиля способна выдержать нагрузку в три сотни килограммов и в два раза меньше при движении.

Изначально Jetour T1 «вооружен» 170-сильным наддувным двигателем, обеспечивающим 270 Нм тяги. Переключением передач заведует 7-диапазонный «робот». Более дорогая версия оснащается 245-сильным «сердцем», крутящий момент — 375 Нм, а в роли трансмиссии выступает 8-ступенчатый «автомат». К такому ансамблю прилагается муфта BorgWarner, за счет которой реализована работа системы 4х4. В первом случае кроссовер выезжает из первой «сотни» за 10 секунд, во втором ему требуется 8,6.

Центральный тачскрин «мультимедийки» в салоне может быть оборудован экраном диагональю 12,8 либо 15,6 дюйма, что зависит от комплектации. Начинкой служит процессор Qualcomm Snapdragon 8155. «Погоду» делает двухзонный климат-контроль, в холодный сезон выручит обогрев обоих рядов сидений, руля, форсунок, а также наружных зеркал вкупе с ветровым и задним стеклом.

