Российские автодилеры приступили к чистке брендовых портфелей

Количество дилерских контрактов по продаже и обслуживанию легковых автомобилей в России сократилось на 4% за второй квартал текущего года. В середине весны насчитывалось более 4,5 тыс. соглашений, к июлю ушло 169 из них. Тенденция имеет все шансы сохраниться.

В беседе с аналитическим агентством «Автостат» гендиректор ГК «Аларм-Моторс» Роман Слуцкий пояснил, что дилеры обычно прощаются с брендами, у которых несостоятельные дистрибьюторы. В одних случаях бизнес «не взлетел» — например, у Jetta и Dongfeng, FAW, Kaiyi и BAIC. В других — дилеров оказалось слишком много, что не давало обеспечить даже окупаемость отделов продаж.

Согласно прогнозу топ-менеджера ГК «АвтоСпецЦентр» Андрея Терлюкевича, в дальнейшем дилерских контрактов станет еще меньше, но не более, чем на 10%. Не стоит забывать о соглашениях, которые подписываются с новыми брендами — Lixiang, Exlantix. Кроме того, есть ожидания выхода на отечественный рынок Deepal и iCaur. Но наиболее перспективными для дилеров можно считать массовые марки, чье производство у нас локализовано.

Дилерская сеть в России сегодня разрослась в два раза больше, чем нужно. И, скорее всего, продолжит сокращаться, отметил директор департамента новых автомобилей компании «Рольф» Николай Иванов. По его мнению, сейчас количество дилеров соответствует объему рынка в 2,5 млн новых машин в год. Однако в 2025-м ожидается, что их продажи составят от 1,1 до 1,15 млн штук.