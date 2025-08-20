iCaur рассекретила особенности внедорожника V27 для России

Снаружи V27 с припиской REEV, означающей наличие гибридной системы, можно узнать по брутальной внешности. А внутри главным достоинством должны стать технологии. Согласно заявлению производителей, инженерная концепция автомобиля способна обеспечить буквально всесезонную надежность, заставляя «китайца» не подводить водителя в диапазоне температур от 35 градусов мороза до абсолютно адских плюс 60-ти.
В ICaur уверены, что их стратегия полностью отвечает ожиданиями российских автомобилистов, которым этот автопроизводитель готов предложить коктейль из практической функциональности и инноваций. Согласно свежей статистике, наши люди ценят мгновенный отклик машины и тишину электропривода в заснеженной городской черте.
Ранее портал «АвтоВзгляд» подробнее расписал особенности силовой установки iCaur V27, габариты и поделился другими интересными подробностями.