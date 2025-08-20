Новейший кроссовер Omoda C3 приедет в Россию в 2026 году

Как порталу «АвтоВзгляд» сообщили в российском представительстве Omoda, в планы компании на 2025 год входит запуск в нашей стране нового кроссовера C5, а на 2026-й — субкомпактного C3, презентованного минувшей весной в Шанхае.

К сожалению, подробностей ни об одной, ни о другой новинке, ориентированной на Россию, пока нет. Об Omoda C3 вообще известно немного: эту модель (предсерийную версию) представили широкой публике в апреле, не раскрыв при этом никаких технических характеристик. Сообщалось лишь, что длина кузова — около 4,2 метра, а в гамму модификаций войдут бензиновые, электрические и гибридные версии.

Полноценная премьера «тройки» должна состояться в Китае в октябре 2025-го — вероятно, тогда-то мы и узнаем все подробности. Модель изначально задумывалась как глобальная, поэтому российский запуск был лишь вопросом времени. И сейчас местное представительство Omoda подтвердило порталу «АвтоВзгляд», что эта модель стоит в планах на 2026-й. Но более конкретных сроков в компании не называют — их пока нет.

Что же касается популярного кроссовера C5, то нас до конца этого года ждет «совершенно новая модель», как сказали в представительстве. Но что конкретно имелось в виду, не ясно — в подробности вдаваться не стали. Возможно, подразумевается Omoda C5 SHS — та машина, что дебютировала на Шанхайском автосалоне весной. У нее иной дизайн и гибридная силовая установка, включающая 1,5-литровый турбомотор и пару электродвигателей суммарной отдачей 340 л.с.