GAC раскрыла характеристики полноприводного кроссовера GS4 для России

В случае GAC GS4 полный привод реализован за счет электрогидравлической муфты Haldex шестого поколения, способной выступать в роли межосевого дифференциала. Система 4х4, созданная BorgWarner, автоматически подключается при первых признаках пробуксовки. В результате тяга оптимально распределяется между передними и задними колесами.
Полноприводный GS4 может похвастать набором из семи предустановленных режимов движения. Первыми в списке идут четыре стандартных: комфортный, экономичный, спортивный и настраиваемый. В качестве дополнения выступают варианты, подходящие для езды по грязи, снегу и песку. В каждом случае меняются усилие на руле, отклик педали акселератора, характеристики работы системы динамического управления движением (AVDC) и прочие параметры.
В движение кроссовер приводит 231-сильный бензиновый турбомотор объемом 2,0 л, обеспечивающий 380 Нм крутящего момента. Переключением передач заведует автоматическая 8-диапазонная гидротрансформаторная трансмиссия от Aisin. В смешанном цикле «китаец» расходует 9,2 л топлива на 100 км пробега.
Ранее портал «АвтоВзгляд» провел тест-драйв среднеразмерного кроссовера GAC GS4 с передним приводом, расписав все плюсы и минусы.