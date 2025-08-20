GAC раскрыла характеристики полноприводного кроссовера GS4 для России

Семейный кроссовер GAC GS4 уже скоро станет доступен россиянам с системой полного привода, двухлитровым наддувным двигателем, традиционным «автоматом», а также дополненным списком оборудования. Цены и комплектации китайский производитель объявит позже.

В случае GAC GS4 полный привод реализован за счет электрогидравлической муфты Haldex шестого поколения, способной выступать в роли межосевого дифференциала. Система 4х4, созданная BorgWarner, автоматически подключается при первых признаках пробуксовки. В результате тяга оптимально распределяется между передними и задними колесами.

Полноприводный GS4 может похвастать набором из семи предустановленных режимов движения. Первыми в списке идут четыре стандартных: комфортный, экономичный, спортивный и настраиваемый. В качестве дополнения выступают варианты, подходящие для езды по грязи, снегу и песку. В каждом случае меняются усилие на руле, отклик педали акселератора, характеристики работы системы динамического управления движением (AVDC) и прочие параметры.

В движение кроссовер приводит 231-сильный бензиновый турбомотор объемом 2,0 л, обеспечивающий 380 Нм крутящего момента. Переключением передач заведует автоматическая 8-диапазонная гидротрансформаторная трансмиссия от Aisin. В смешанном цикле «китаец» расходует 9,2 л топлива на 100 км пробега.

Ранее портал «АвтоВзгляд» провел тест-драйв среднеразмерного кроссовера GAC GS4 с передним приводом, расписав все плюсы и минусы.