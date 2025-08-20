527

Российский авторынок стал третьим в Европе по итогам июля

Наша страна поднялась сразу на несколько ступенек

Если еще в начале лета отечественный авторынок занимал шестую позицию в европейском рейтинге, то по итогам июля Россия уже сумела войти в тройку лидеров, расположившись на третьей строчке. Это произошло благодаря тому, что жители страны приобрели 120 649 новых легковых машин.

Анатолий Белецкий

Изображение Российский авторынок стал третьим в Европе по итогам июля

Об этом сообщает аналитическое агентство «Автостат», ссылаясь на данные консалтинговой компании GlobalData, опубликованные ресурсом Just Auto. По словам отечественных экспертов, в июле продажи свежих легковушек в России оказались на 11,4% меньше, если проводить параллель с аналогичным периодом прошлого года.

Первое место по реализации автомобилей в Европе пока принадлежит Германии. По сравнению с разгаром лета 2024-го из местных автосалонов к новым владельцам уехало 264 802 «железных коня». Годовой прирост продаж составил 11,1%.

На второй строчке с довольно приличным отрывом закрепилась Великобритания, несмотря на 5-процентную просадку. В итоге это вылилось в 140 154 пристроенных автомобилей. Третьей стала Россия, если учитывать ее при оценке автомобильного рынка Старого Света, а четвертой — Италия за счет 118 493 проданных «ласточек», уровень спроса снизился на 5,1%.

Топ-5 замкнула Франция благодаря тому, что ее дилерские шоу-румы покинуло 116 377 автомобилей. В годовом выражении Пятая республика ушла в минус на 7,7%.

