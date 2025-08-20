Российский авторынок стал третьим в Европе по итогам июля

Если еще в начале лета отечественный авторынок занимал шестую позицию в европейском рейтинге, то по итогам июля Россия уже сумела войти в тройку лидеров, расположившись на третьей строчке. Это произошло благодаря тому, что жители страны приобрели 120 649 новых легковых машин.

Наша страна поднялась сразу на несколько ступенек

Об этом сообщает аналитическое агентство «Автостат», ссылаясь на данные консалтинговой компании GlobalData, опубликованные ресурсом Just Auto. По словам отечественных экспертов, в июле продажи свежих легковушек в России оказались на 11,4% меньше, если проводить параллель с аналогичным периодом прошлого года.

Первое место по реализации автомобилей в Европе пока принадлежит Германии. По сравнению с разгаром лета 2024-го из местных автосалонов к новым владельцам уехало 264 802 «железных коня». Годовой прирост продаж составил 11,1%.

На второй строчке с довольно приличным отрывом закрепилась Великобритания, несмотря на 5-процентную просадку. В итоге это вылилось в 140 154 пристроенных автомобилей. Третьей стала Россия, если учитывать ее при оценке автомобильного рынка Старого Света, а четвертой — Италия за счет 118 493 проданных «ласточек», уровень спроса снизился на 5,1%.

Топ-5 замкнула Франция благодаря тому, что ее дилерские шоу-румы покинуло 116 377 автомобилей. В годовом выражении Пятая республика ушла в минус на 7,7%.