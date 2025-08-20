Кроссовер Jaecoo J5 под именем J6 выйдет на российский рынок только в 2026 году

Изначально предполагалось, что Jaecoo J6 (для России выбрали все-таки этот индекс вместо J5) поступит в продажу в первой половине 2025 года. Потом появились новые сроки запуска — четвертый квартал 2025-го. Но в ближайшие месяцы мы этот кроссовер в шоу-румах не увидим: как порталу «АвтоВзгляд» сообщили в представительстве бренда, его рыночная премьера состоится только весной 2026-го.

Частично характеристики новинки, ориентированной на российский рынок, уже известны — любой желающий может ознакомиться с ними на официальном сайте Jaecoo. Там он все еще называется J5, но позднее изменения внесут — в продажу кроссовер поступит под именем J6. Почему было принято такое решение? «Для унификации модельного ряда», — объяснили нам представители марки.

К основным конкурентам Jaecoo J6 в компании относят такие модели, как Haval Jolion и H3, Changan CS35 Plus, а также Geely Cityray. Привлечь покупателей дебютант должен интересным дизайном, технологиями, наличием полного привода, самой большой панорамной крышей в классе. Кроме того, китайцы подчеркивают, что «шестерка» — pet-friendly: то есть на этом автомобиле будет удобно путешествовать с домашними животными.

Поинтересовались мы, кстати говоря, и о российских перспективах двух других новинок — глобальных кроссоверов J3 и J10, которые анонсировали в Индонезии в конце июля. По словам представителей Jaecoo, окончательное решение по выводу этой парочки на наш рынок еще не принято, но штаб-квартира рассматривает такую возможность. Смеем предположить, что если их все-таки и запустят в нашей стране, то случится это не скоро. Ведь даже китайская премьера J3 и J10 запланирована лишь на первую половину 2026-го.