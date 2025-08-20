Новый Changan CS55 Plus попался «фотошпионам» в Китае

Свежая версия Changan CS55 Plus с переработанным дизайном угодила в объективы папарацци на родине. Начало продаж новинки в Поднебесной уже не за горами. Возможно, речь идет о следующей генерации паркетника.

Как сообщает ресурс «Китайские автомобили», «шпионские» снимки говорят о серьезной модернизации Changan CS55 Plus. Переднюю часть кроссовера тотально переделали, вписав в общий ансамбль совершенно незнакомую головную светотехнику и неузнаваемую радиаторную решетку. Место съехавших ниже фар заняли секции дневных ходовых огней, выполненные в виде соединенных перемычкой бумерангов. Корма украшена монофонарем, бампером с имитацией воздуховодов по краям, иным спойлером.

В салоне появилась более лаконичная передняя консоль с моноблоком, а пара отдельных дисплеев, судя по всему, ушла в прошлое. Нынешние экраны имеют разную диагональ, но объединены под общим стеклом. Вариант поменьше — приборная панель, покрупнее — мультимедийный комплекс. Изменился и центральный тоннель. Его сделали проще, сведя количество кнопок до минимума. Руль стал более крупным и классическим, а селектор переключения передач переехал на рулевую колонку.

Габариты нового Changan CS55 Plus составляют 4550х1868х1675 мм. Расстояние между осями — 2656 мм. В движение SUV приводит 192-сильный турбомотор объемом 1,5 л, выдающий 310 Нм крутящего момента. Передачи переключает 7-скоростной «робот», привод исключительно передний.

Ранее портал «АвтоВзгляд» сообщал, когда Changan CS55 Plus окончательно превратился в России в Uni-S.