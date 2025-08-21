Поставки машин из Японии в Россию сократились почти на 20%

В середине лета текущего года Япония снизила поставки легковых автомобилей в нашу страну на 19,2%, если проводить параллель с аналогичным прошлогодним периодом. В то же время импорт запчастей просел еще больше — на 75%.

Аналитики сравнили уровень импорта в июле за последние пару лет

Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на статистику японского минфина. Обычно к нам везут из Страны восходящего солнца автомобили с пробегом. Например, за прошлый месяц на долю «японцев» пришлось 46,1% от общего объема подержанных машин, приехавших в Россию из-за рубежа. А в прошлом году речь шла о 62,7%, отмечает аналитическое агентство «Автостат».

Напомним, согласно недавнему опросу, лучшими по балансу цены, качества и надежности россияне назвали японские машины. За них проголосовали 35% респондентов.

Ранее портал «АвтоВзгляд» объяснил, почему президент США Дональд Трамп разорит Toyota и весь японский автопром. Такого развития событий местные производители, конечно, не ожидали.