Стало известно, насколько китайские машины подешевели в России за месяц

В нашей стране новые китайские легковые автомобили в среднем стали доступнее на 1,9%, если сравнивать их стоимость в июне и июле текущего года. Теперь речь идет о 3,47 млн рублей вместо прежних 3,54 млн.

Об этом в своем официальном телеграм-канале сообщило Национальное агентство промышленной информации (НАПИ). Согласно подсчетам экспертов, за тот же период классические российские модели с шильдиками LADA и «УАЗ» потеряли в цене 2,4%.

В начале лета при желании приобрести машину обычно приходилось раскошеливаться на 1,48 млн рублей, но потом стало можно иметь в кармане на 30 тыс. деревянных меньше. В целом свеженькие легковушки подешевели за месяц на 1,4%, что вылилось в 3,88 млн рублей.

Также аналитики обратили внимание, что в июле 2025 года дилеры стали просить за легковые автомобили на 5,7% больше, чем в середине прошлого лета. Прайс-лист «железных коней» отечественного производства увеличили на 3,2%. В свою очередь, «китайцы» подорожали на 1,4%.