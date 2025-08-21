Российский рынок люксовых автомобилей с пробегом подрос на 19%

В середине лета подержанные люксовые автомобили разошлись тиражом 248 экземпляров в нашей стране. По сравнению с июлем прошлого года сегмент вырос на 19%, а если проводить параллель с июнем — на 7,4%.

Об этом сообщает аналитическое агентство «Автостат». Эксперты обратили внимание, что в текущем году сегмент роскошных авто с пробегом демонстрировал движение вверх на протяжении восьми месяцев. Затем в начале весны случилась просадка, сменившаяся четырехмесячной положительной динамикой.

Британский бренд Bentley занял в районе 40% рынка люксовых машин, приобретенных россиянами в июле, что вылилось в 98 штук. Почти каждый пятый автомобиль имел шильдик Rolls-Royce, а это — 18-процентный кусок общего пирога или 45 «британцев». Также отечественные автолюбители купили четыре десятка моделей Maserati и 38 Lamborghini. Мимо Ferrari и Aston Martin наши люди тоже не прошли, в первом случае владельцев сменили 18 экземпляров, во втором — 9.

Bentley Continental GT вошел в список наиболее востребованных моделей, из рук в руки перешли 40 машин. Следом идет родственная Bentayga — перепродан 31 автомобиль, тройку лидеров замкнул Lamborghini Urus, приглянувшийся 28 новым хозяевам.