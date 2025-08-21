В России стартовали продажи кроссовера Tenet T7

В кроссовере Tenet T7 сочетаются элегантный дизайн, высокий уровень безопасности и продвинутые технологии. Новинка выпускается на заводе «АГР Холдинг» в Калуге в двух комплектациях, общий период технической поддержки составляет пять лет, из которых три года приходится на гарантию. В начальной комплектации SUV оценивается в 2 680 000 рублей.

В движение T7 приводит 150-сильный турбомотор объемом 1,6 л, передачи переключает 7-скоростной «робот». Умная управляющая система подстраивает силовой агрегат под манеру вождения. Минимальный расход топлива за городом — 6,2 л на 100 км пробега. Из первой «сотни» кроссовер выезжает за 9,7 секунды. «Максималка» ограничена отметкой 190 км/ч. Габариты — 4553x1862x1696 мм.

Изогнутая панель мультимедийной системы получила две 12,3-дюймовых диагонали, создающих единое цифровое пространство. За скорость работы «софта» отвечает процессор Snapdragon 8155. Смартфоны можно подключить в бортовой электронике без помощи проводов, для зарядки они тоже не потребуются, доступны протоколы Android Auto и Apple CarPlay. Встроена система кругового обзора на 540 градусов, рядом функций можно управлять дистанционно.

Базовая версия Active может похвастать головной LED-оптикой, 18-дюймовыми литыми дисками из алюминия и наружными зеркалами с обогревом и электрорегулировкой. Двигатель запускается кнопкой, за безопасность отвечают четыре «Эйрбега», системы ABS и ESC, а также задние парктроники. Не будем забывать про двухзонный климат-контроль, полдюжины динамиков «музыки» и полный «зимний» пакет.

К преимуществам старшего исполнения Prime за 2 880 000 рублей относятся передние «противотуманки», темная отделка и многоцветнаяподсветка салона и вышеупомянутые камеры кругового обзора. Появляются панорамная крыша с люком и шторкой, багажник можно открыть бесконтактно, а передний ряд сидений регулируется уже не вручную.

Ранее портал «АвтоВзгляд» провел первый тест-драйв среднеразмерного российского кроссовера Tenet T8. Мы расписали все плюсы и минусы SUV калужской сборки.