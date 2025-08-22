Внедорожник Tank 500 Hi-Charge получил российский ценник

В России комплектация Hi-Charge станет уже пятой по счету для Tank 500. Основой внедорожника стала продвинутая платформа Hi4-T, созданная материнским концерном Great Wall Motor. Архитектура подразумевает наличие мощного бензинового мотора, эффективного электродвигателя и умной системы 4х4.

Как сообщается в пресс-релизе, Tank 500 Hi-Charge оценивается минимум в 7 299 000 рублей, старт продаж запланирован на начало сентября. Предусмотрены трехлетняя гарантия и пять лет сервисного обслуживания. Внедорожник основательно подготовили к суровой российской зиме, добавив солидный набор обогревов и 4,5-литровый бачок омывателя.

В движение новику приводит параллельная гибридная система общей мощностью 394 л.с. с крутящим моментом 750 Нм. Электромотор выдает 163 л.с., двухлитровый ДВС — 231 л.с., а передачи переключает 9-диапазонный «автомат». В результате внедорожник набирает «сотню» за 6,9 секунды. Тяговая батарея емкостью 37,1 кВт·ч позволяет проехать на электричестве 115 км. Расход горючего в смешанном цикле должен достигать 8,4 л.

Полный привод работает по схеме Torque-on-Demand, как и у прочих версий Tank 500. Но «фишка» модификации с подзаряжаемым гибридом в том, что при желании можно заблокировать три дифференциала. Новинка способна проехать через брод глубиной до 800 мм. Угол въезда достигает 29,5 градусов, съезда — 24.

Снаружи гибрид легко узнать по запасному колесу на багажной двери и уникальному дизайну 19-дюймовых колесных дисков. Внутри цифровая приборная панель получила 12,3-дюймовую диагональ, у центрального тасчкрина — 14,3 дюйма, у проекционного дисплея — девять. Для пассажиров второго ряда оборудована отдельная зона климат-контроля и персональный управляющий сенсорный экран. Впервые с черным интерьером будет доступен потолок такого же оттенка.